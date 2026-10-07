Joaquín Levinton volvió a "Es mi sueño" y recibió un inesperado gesto de sus compañeros: los detalles

Desde hace algunos días, Joaquín Levinton se encuentra en el centro de la escena mediática por la denuncia que realizó una mujer en su contra. En medio de las repercusiones por los terribles audios de la denunciante, en los que lo amenaza de muerte, el cantante se presentó en los estudios de "Es mi sueño" para continuar con las grabaciones y recibió un inesperado gesto de sus compañeros.

Información de La Pavada del Diario Crónica adelantó que el líder de "Turf" seguiría grabando el reality de canto que conduce Guido Kaczka y así es. El músico se presentó en los estudios y mantuvo su participación en el ciclo. Allí se encontró con varias personas cercanas, que no dudaron en acompañarlo durante este momento complicado.

Uno de los encuentros más significativos fue con Coti Sorokin, quien participa como jurado invitado y es amigo de Levinton desde hace años. Al llegar al estudio, ambos se abrazaron y compartieron un momento de afecto. El respaldo también llegó de parte de Abel Pintos y Marcela Morelo, otras figuras vinculadas al programa y cercanas al cantante.

Por su parte, Jimena Barón también quiso hacerle llegar su apoyo y le envió un mensaje cargado de afecto. De esta manera, el músico encontró contención entre sus compañeros mientras continúa con sus compromisos laborales. En este contexto, Guido Kaczka confirmó el respaldo de la gente que forma parte de "Es mi sueño" hacia Levinton, quien atraviesa un momento de fuerte exposición mediática.