José María Listorti, furioso con las autoridades de La Pop: se evalúa su continuidad en la radio

José María Listorti atraviesa un momento de incertidumbre con su presente en La Pop, donde su continuidad quedó bajo análisis. El conductor y ex "Videomatch", que mantiene una relación de larga data con la radio, enfrenta una situación que podría modificar sus próximos pasos al aire. Mientras las autoridades de la emisora evalúan cómo seguirá el vínculo, el conflicto suma tensión puertas adentro.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Listorti está complicado con La Pop, donde están viendo si vuelve o no sale más en el aire de la radio. La situación generó enojo con las autoridades de la emisora y, en medio de este escenario, desde el entorno del conductor respaldan a su jefe de programación. Así, la continuidad del ciclo quedó en una zona de incertidumbre y todavía no existe una definición concreta.

El panorama se da mientras José María continúa con otros compromisos laborales fuera del país. El conductor sigue con su gira por España junto a "Tartawa", el espectáculo que comparte con Sebastián Almada y Pachu Peña. Después de su paso por Alicante, donde la función no consiguió agotar localidades, el elenco se prepara para continuar con las presentaciones previstas.

El próximo destino será Barcelona, donde el grupo llevará adelante una nueva función de la obra. De esta manera, mientras Listorti mantiene su actividad teatral y recorre distintas ciudades españolas, su futuro en La Pop permanece en suspenso. La definición sobre su regreso al aire o su salida de la emisora será uno de los próximos movimientos que deberá resolver el conductor.