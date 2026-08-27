Juan Minujín, sobrepasado de trabajo pero con el apoyo incondicional de su esposa Laura de la Vega

En tiempos difíciles para los actores, por falta de espacios para desarrollar su arte, Juan Minujín es un afortunado que cuenta con muchas propuestas y proyectos en marcha. El actor de "El marginal" (que volvería pronto), ahora se prepara para una nueva temporada de la serie de Menem y otros proyectos independientes. Por fortuna, cuenta con el apoyo de su esposa desde hace más de dos décadas. Laura de la Vega, psicóloga de profesión, es el pilar que sostiene su carrera y su vida familiar.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, la agenda laboral de Minujín está más cargada que nunca. Ya grabó la segunda temporada de "Coppola, el representante" en Montevideo y CABA, que se estrenará en octubre a través de Disney+ .

Además, está filmando una película independiente algunos días y otros días se dedica a su participación especial en "En el barro". Pero eso no es todo: pronto empezará con la segunda temporada de "Menem" para Prime Video, donde retomará su personaje de Olegario, el fotógrafo y confidente del expresidente .

En medio de este torbellino de trabajo, el actor encuentra su refugio en la familia. Casado desde hace más de dos décadas con Laura de la Vega, la psicóloga se dedica a full a la salud mental y acompaña el trabajo de su marido, muchas veces inestable.

Se conocieron cuando él daba sus primeros pasos como actor y ella acababa de recibirse, y fueron amigos durante casi una década antes de iniciar su noviazgo. Contrajeron matrimonio en 2002 y desde entonces formaron una familia con sus dos hijas, Amanda (2006) y Carmela (2009).

La pareja construyó una relación sólida basada en el diálogo y el sentido del humor. Minujín suele reconocer que Laura tiene una mirada analítica que lo ayuda a construir sus personajes. Ella, de perfil bajo y alejada de las cámaras, prioriza la estabilidad del hogar y la crianza de sus hijas.

"Llevamos muchos años en pareja y aún sentimos mucha curiosidad el uno por el otro", confesó el actor en una entrevista. Con una agenda repleta de proyectos que incluyen el regreso de "El marginal", la nueva temporada de "Coppola" y "Menem 2", Minujín sabe que puede contar con su esposa para sostener el equilibrio entre el éxito profesional y la vida familiar.