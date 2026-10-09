Juana Viale toma las riendas de los almuerzos y cenas mientras Mirtha Legrand se recupera: los invitados de este fin de semana

Aunque fue dada de alta y se encuentra mucho mejor de salud, Mirtha Legrand sigue haciendo reposo para recuperarse por completo, por lo que su regreso a la TV deberá esperar. Por ello, Juana Viale sigue al frente de sus cenas y almuerzos de fin de semana. Para esta edición, del sábado 10 y domingo 11 de octubre, la mesa se compone de un mix de personalidades que abarcan la televisión, el espectáculo y otros rubros.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, con Mirtha ya en su domicilio, aliviada, se está recuperando. No hay fecha para su regreso en El Trece. Real. Dependerá de varios factores, así que Juanita seguirá al frente de los dos programas. Mañana tiene en su mesa a Florencia Raggi, Carlos Santamaría, Martín Souto y Victoria D'Alessandro.

El domingo van Ludovica Squirru, Iván Noble, Benjamín Alfonso y Michelle Mason. La diva fue dada de alta y ahora atraviesa la última etapa de su recuperación en su casa, donde la rodean sus afectos y sigue de cerca la evolución de su estado de salud.

La mesa del sábado promete un cruce interesante entre el espectáculo, la actuación y el deporte. Florencia Raggi, actriz y modelo, aportará su elegancia y su mirada sobre el mundo del espectáculo. Carlos Santamaría, reconocido actor de teatro y televisión, sumará su experiencia y su humor. Martín Souto, periodista deportivo, traerá la actualidad del fútbol y el deporte. Y Victoria D'Alessandro completará la mesa con su frescura y su presencia en el mundo de la moda y las redes.

El domingo, en tanto, la mesa se inclina hacia la cultura y el entretenimiento. Ludovica Squirru, astróloga y escritora, aportará su mirada sobre el futuro y el destino. Iván Noble, músico y líder de Los Caballeros de la Quema, sumará su experiencia en el rock nacional.

Benjamín Alfonso, actor y galán de telenovelas, pondrá el toque de actualidad. Y Michelle Mason completará una mesa que promete momentos de confesiones y buena música. Mientras Mirtha sigue de reposo, Juana Viale demuestra que sabe conducir con soltura y mantiene el rating de los ciclos de El Trece.



