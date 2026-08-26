La esposa de un jugador de la Selección Argentina se suma a "MasterChef Celebrity": quién es

Mientras Telefe ultima detalles para el final de "Gran Hermano: Generación Dorada", la señal ya trabaja en su próximo gran proyecto: una nueva temporada de "MasterChef Celebrity". Después de que trascendiera que Sol Abraham, participante de "GH", será parte de la competencia culinaria, ahora se conoció que la esposa de uno de los futbolistas de la Selección argentina también se suma al certamen.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la nueva edición ya tiene varios nombres confirmados y entre ellos aparece Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien dejará por un momento su faceta como empresaria para animarse al desafío de las cocinas de Telefe. La influencer compartirá competencia con figuras de distintos ámbitos, en una temporada que busca combinar perfiles conocidos y generar nuevas historias alrededor de cada desafío.

La lista de participantes también incluye a L-Gante, Luck Ra, Marta Fort, Juli Poggio y la China Ansa, entre otros nombres que ya tienen su lugar asegurado. Cada uno llegará con una experiencia diferente frente a las cámaras, pero todos tendrán que demostrar sus habilidades culinarias y enfrentarse a las devoluciones de los especialistas. La conducción estará nuevamente a cargo de Wanda Nara.

Mientras tanto, también se organiza la convivencia con Vero Lozano, quien estará al frente de "MasterChef Kids". Las dos conductoras tendrán sus propios espacios en Teleinde: Wanda ya cuenta con camarín, al igual que los tres chefs, mientras que Vero tiene el suyo decorado. Además, la producción prepara una presentación para anunciantes y las fotos oficiales del programa quedarían para septiembre.

Camila Galante junto a Leandro Paredes. (Foto: Instagram).

De esta manera, "MasterChef Celebrity" empieza a tomar forma y suma una figura ligada directamente al mundo del fútbol. Camila Galante se prepara para afrontar un desafío completamente diferente junto a un elenco que reúne música, televisión, redes y espectáculo. Las grabaciones se acercan y Telefe ya mueve sus piezas para poner en marcha una de sus grandes apuestas.