La final de "Gran Hermano": cómo serán los últimos días del reality de Telefe

El próximo domingo 13 y lunes 14 de septiembre se vivirá una de las noches más esperadas en los últimos meses: la final de "Gran Hermano: Generación Dorada". Además de las sorpresas que tiene preparada la producción de Telefe para el gran evento, trascendió cómo serán los últimos días en la casa más famosa. La competencia ya entra en su tramo decisivo y cada jornada será clave para las participantes que continúan en carrera.

Según información de La Pavada del Diario Crónica este miércoles se realizará una nueva eliminación en "GH", después de la salida de Yanina Zilli, quien además ganó el auto. Tras su partida, Sol Abraham, Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Yipio Pintos quedan como las participantes que todavía buscan llegar a la definición. El voto del público será fundamental para determinar quiénes siguen en competencia y quién deberá abandonar la casa a pocos días de la gran final.

Con esta nueva eliminación, tres mujeres quedarán en el territorio decisivo por el premio mayor. De esta manera, la competencia comenzará a transitar sus últimas horas con la expectativa puesta en conocer quiénes serán las finalistas que llegarán a las dos noches de definición. El jueves, en tanto, será el turno del debate, otra de las instancias que acompañará el cierre de una edición que mantuvo la atención del público durante los últimos meses.

El domingo, además, Santiago del Moro ingresará a la vivienda para realizar una visita junto a las finalistas. Su presencia será parte de la previa de una definición que se extenderá durante dos jornadas, el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre. Así, "Gran Hermano: Generación Dorada" se prepara para bajar el telón con una última etapa cargada de expectativa, mientras las participantes atraviesan sus últimos momentos dentro de la casa más famosa del país.