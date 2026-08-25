Menú
Crónica en vivo

LA PAVADA

La segunda temporada de "El Eternauta" supera en presupuesto a la primera parte: los detalles

Según La Pavada de Diario Crónica, la serie protagonizada por Ricardo Darín es uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming Netflix para el 2027. La continuación de su historia requerirá más inversión para su realización.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El estreno de la segunda temporada de "El Eternauta" fue anunciado por la plataforma de streaming Netflix para el 2027 y la expectativa en el público crece a medida que pasan los meses. La producción de Bruno Stagnaro, que está basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, calienta motores para el lanzamiento de su segunda parte. En ese sentido, se supo que la segunda parte supera en presupuesto a la primera entrega.

Según La Pavada de Diario Crónica, ya está el primer guion de la segunda temporada de "El Eternauta", versión que se va revisando en la productora K&S, hasta el final. El elenco: Ricardo Darín (Juan Salvo), Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso, Ariel Staltari, Mora Fisz, entre otros. Tiene un presupuesto sideral; siendo que en esta segunda temporada habrá ocho capítulos, tratarán de usar imágenes realizadas por computación y locaciones reales. 

La segunda temporada de "El Eternauta" llega en 2027.
La segunda temporada de "El Eternauta" llega en 2027.

Cabe recordar que la primera temporada de la serie tuvo seis episodios de duraciones que oscilaron entre 44 minutos y 1 hora y 8 minutos. La historia quedó abierta con un final alucinante, digno de una producción de ciencia y ficción, que espera su continuación con una nueva entrega. 

La adaptación de "El Eternauta", cuyo estreno fue el 30 de abril de 2025, rompió récords históricos  al convertirse en la serie de habla no inglesa más vista a nivel global. En el plano nacional, se ubicó en el top 1 durante semanas. 

Esta nota habla de:
1
"Gran Hermano": las encuestas dieron un giro inesperado y anticipan la eliminación de una de las favoritas
FARÁNDULA

"Gran Hermano": las encuestas dieron un giro inesperado y anticipan la eliminación de una de las favoritas

2
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 24 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 24 de agosto, según las encuestas

3
Julieta Díaz habló por primera vez de su historia de amor con una actriz: "Era más grande que yo..."
Por la red

Julieta Díaz habló por primera vez de su historia de amor con una actriz: "Era más grande que yo..."

4
José Chatruc se olvidó de Sabrina Rojas y tendría nueva novia: quién es la modelo con la que fue visto
FARÁNDULA

José Chatruc se olvidó de Sabrina Rojas y tendría nueva novia: quién es la modelo con la que fue visto

5
El dramático momento que vivió Cinthia Fernández con una de sus hijas en una clase de equitación: "Estamos todos..."
POR LA RED

El dramático momento que vivió Cinthia Fernández con una de sus hijas en una clase de equitación: "Estamos todos..."

Últimas noticias de La Pavada