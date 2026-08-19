La serie de Moria Casán: ¿habrá una segunda temporada de la biopic?

Sin dudas, el estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán generó todo tipo de repercusiones. Mientras sus fans descubren la historia de "La One" en Netflix, la biopic despierta peleas y hasta conflictos legales por la aparición de algunos personajes en la historia. En ese contexto, una de las grandes preguntas apunta a si el éxito de la producción podría abrir la puerta para continuar con la historia con una segunda temporada.

De acuerdo a las información de La Pavada del Diario Crónica, las guerras alrededor de la serie de "Moria" no paran y algunos de los nombres que aparecen vinculados a la historia ya generaron distintas reacciones. Entre los conflictos que quedaron en el centro de la escena aparecen los relacionados con la descendencia de Luis Vadalá y con el hijo de Jorge Porcel. Frente a estas situaciones, la plataforma deberá hacerse cargo de los reclamos que puedan surgir por lo contado en la ficción.

Otro de los nombres importantes dentro de la historia es Susana Giménez, cuya figura también aparece representada en la producción. Sin embargo, la diva no tendría previsto salir a hablar sobre el tema. Más allá de si se sintió incómoda o no con la forma en que quedó retratada, la conductora mantendría el silencio y no se referiría públicamente a su personaje dentro de la serie.

En cuanto a una segunda temporada, la situación aparece bastante más definida. Nunca fue la idea continuar la historia con una nueva entrega, ya que el proyecto nació pensado como una biopic centrada en la vida de Moria y en su recorrido como figura del espectáculo argentino.

Además, desde la producción consideran que "La One" es un fenómeno principalmente local. Ahora resta conocer cómo funciona la serie a nivel internacional y si logra ingresar al top global de Netflix. Ese dato podría marcar el verdadero impacto de la producción y alimentar nuevas especulaciones sobre su futuro.