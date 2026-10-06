La serie de Noa Kirel y Agustín Bernasconi ya tiene fecha de estreno: cuándo llega a América

Además de los estrenos en plataformas, la ficción volvió a encontrar su lugar en la pantalla chica. En los últimos días se supo que América TV apostará por "Mírame así, el camino de Noa". Después de varios días de expectativa, finalmente se conoció la fecha en que se estrenará la serie.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la novela con Noa Kirel, quien se encuentra en Argentina, y Agustín Bernasconi, ya tiene día y horario para su estreno. La ficción podrá verse el sábado 10 a las 19.00 por América, mientras que antes también tendrá su lanzamiento en una plataforma.

De esta manera, la producción prepara su desembarco con un elenco joven y una historia pensada para ese público. La propuesta cuenta con la participación de varias caras conocidas de la televisión y el mundo del espectáculo, que acompañarán a los protagonistas en esta nueva ficción. La llegada a la pantalla abierta se suma a la presentación que tendrá previamente en streaming.

Además de Noa Kirel y Agustín Bernasconi, el elenco está integrado por El Purre, Gastón Dalmau, Carolina Domenech, Jerónimo Bosia y Mica Vázquez. Así, "Mírame así, el camino de Noa" se prepara para comenzar una nueva etapa y ya tiene todo definido para su estreno.