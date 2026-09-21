Lali Espósito podría interpretar a Lucía Galán en la película sobre Pimpinela: los detalles

Tiempo atrás se conoció que Los Pimpinela, el dúo más emblemático de la música romántica en español, tendrá su propia película. El proyecto avanza y contará la historia de vida y obra de Lucía y Joaquín Galán, desde sus comienzos hasta convertirse en una de las duplas más reconocidas de la música. Ahora, trascendió un dato que despierta especial expectativa: Lali Espósito podría interpretar a Lucía en la pantalla grande.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, ya escriben la escena 4 del guión de "Pimpinela, el origen de la leyenda", a cargo de Mario Segade y de la autora y directora Lorena Muñoz, responsable de "El Potro" y "Gilda". El equipo trabaja cerca de la familia Galán, una experiencia que los tiene fascinados porque todos aportan datos y recuerdos para reconstruir distintos momentos de esta historia.

En ese recorrido también ocupa un lugar importante Encarna (María Engracia), la española que tuvo una fuerte influencia en los hermanos y les dio la fuerza necesaria para salir adelante. Por el momento, el casting de la película todavía no está definido, pero ya aparece una posibilidad concreta para uno de los papeles centrales: Lali Espósito sería la ideal para ponerse en la piel de Lucía durante su juventud.

Además, para el personaje de Encarna buscan una actriz española, en línea con el origen de una figura fundamental para comprender la historia de los hermanos Galán. Con el guión en desarrollo y el equipo cada vez más involucrado en la vida de la familia, la película comienza a tomar forma y promete despertar el interés de los seguidores de Pimpinela. Todo indica que el proyecto buscará cautivar al público y a sus fans con una mirada cercana sobre el origen de la dupla.