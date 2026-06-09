Lali Espósito se quebró en River: la noche donde el éxito le ganó a la compostura

El fin de semana llegó uno de los momentos más esperados en la carrera de Lali Espósito. La cantante se presentó dos veces en el estadio de River Plate ante 170 mil personas y protagonizó noches históricas. Allí hizo un emotivo homenaje al Indio Solari con una versión de "Jijiji", y también conmovió con un contundente gesto en memoria de las víctimas de femicidio, en medio de la conmoción por los crímenes de Agostina Vega y Dulce. Pero en su segunda noche, el instante más especial llegó cuando, en plena canción, se emocionó hasta las lágrimas.

Información de La Pavada de Diario Crónica. En su segunda noche en el estadio de River, Lali Espósito vivió un momento cargado de emoción que marcó a fuego la velada. Frente a más de 80.000 personas, la artista se quebró en pleno escenario durante la interpretación de "Perdedor", una de las canciones con mayor peso introspectivo de su repertorio. La magnitud de la audiencia no impidió que el momento se sintiera cercano. La tormenta que cayó esa noche sobre el Monumental sumó épica visual. Lali abrió el show bajo una lluvia intensa, con un despliegue coreográfico que sus fanáticos acompañaron sin retroceder un solo paso. El cansancio acumulado después de meses de gira y la inmensidad de ver el estadio repleto por segunda vez consecutiva terminaron por desbordarla.

Cuando sonaron los primeros acordes de "Perdedor", algo cambió en la cara de Lali. La cantante, que hasta ese momento sostuvo una energía arrolladora, sintió que la garganta se le cerraba. La letra de esa canción habla de la vulnerabilidad, de reconocerse derrotado en el amor y en la vida. En ese contexto, con 80 mil personas cantando a todo pulmón, la artista no pudo seguir.

Se llevó las manos al rostro, bajó el micrófono y dejó que las lágrimas corrieran. El público respondió con una ovación que duró varios minutos. No fue una lágrima de tristeza, sino de esa mezcla rara entre orgullo, agotamiento y asombro por lo que estaba viviendo. Lali, la chica de Parque Patricios que empezó en "Casi Ángeles", se dio el lujo de llenar dos veces el estadio más importante del país.



Ese quiebre en "Perdedor" resumió todo lo que pasó ese fin de semana. Lali Espósito hizo historia en el pop argentino al llenar dos veces el Estadio Monumental. Sus espectáculos, presentados bajo el concepto "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama", duraron más de tres horas cada uno.

La primera noche incluyó la aparición sorpresa de Kylie Minogue, un homenaje al Indio Solari que hizo saltar a todo el estadio y un minuto de silencio contra los femicidios que dejó a River completamente mudo. La segunda noche, bajo la lluvia y con ese llanto inolvidable, confirmó algo que muchos ya sabían: Lali no es solo una cantante pop. Es un fenómeno cultural que entiende que mostrarse frágil, en un estadio repleto, también es un acto de valentía.