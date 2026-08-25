Lali Espósito y La Joaqui se suman a "Popstars" tras su debut: el rol que tendrán

Este lunes, "Popstars" volvió a la pantalla de Telefe después de 25 años y, sin dudas, representó un gran regreso. Tras la primera selección realizada en el Estadio Mary Terán de Weiss, las audiciones continuarán en los estudios del canal y el ciclo sumará artistas invitadas.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, además de Nico Vázquez y el jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García, la producción prepara la llegada de cantantes reconocidas que podrían participar de esta nueva instancia. Uno de los nombres más importantes es Lali Espósito, quien atraviesa un gran momento profesional y tiene por delante su tercer show en River. Su presencia sería una de las grandes sorpresas de esta etapa del reality.

Otra de las figuras que aparece en la lista es La Joaqui, quien además mantiene contrato con Telefe. La cantante viene de protagonizar un intenso momento mediático por su separación de Luck Ra, aunque ahora vuelve a poner el foco en su carrera y en sus próximos proyectos. También aparece como posibilidad Mora Bianchi, conocida por su trabajo en "Margarita", quien podría acercarse al programa y formar parte de las novedades.

Mientras las audiciones avanzan, la repercusión de "Popstars" también crece en las redes sociales. El regreso del formato después de un cuarto de siglo despertó comentarios, comparaciones y entusiasmo entre los espectadores, que siguen de cerca cada etapa de la búsqueda de nuevas voces. A eso se suma la dinámica del jurado, con Nicki Nicole y Ángela Torres que ya empiezan a mostrar sus distintas posturas frente a los participantes.

Con este escenario, Telefe apuesta a mantener el interés que generó el debut y a sumar nombres conocidos alrededor de la competencia. Las artistas invitadas aportarán otro atractivo a las audiciones y permitirán que el ciclo combine la búsqueda de nuevos talentos con figuras que ya cuentan con una fuerte llegada al público. Así, "Popstars" empieza a construir su propia identidad en esta vuelta a la televisión.