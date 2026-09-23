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¿Laurita se baja de Olga?: el conflicto por el que cancelaron su programa

Según La Pavada del Diario Crónica, la conductora no podrá llevar adelante una propuesta especial de entretenimiento que preparaba para el streaming. Leé los detalles, en la nota.

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Sin dudas, los programas de entretenimiento son el caballito de batalla de la televisión ante la falta de ficción. Con juegos, desafíos y figuras reconocidas, estos ciclos lograron ocupar un lugar importante en la pantalla y conquistar al público. El éxito de estas propuestas también quiso replicarse en el streaming, de la mano de Laurita Fernández en Olga. Sin embargo, un problema llevó a que se cancele su proyecto.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, al no lograr la habilitación en la Playa Quba, ubicada en la zona de Playa Grande, Laurita no podrá realizar el stream con el programa de juegos playeros que tenía previsto. La propuesta buscaba trasladar el espíritu de los ciclos de entretenimiento a un escenario diferente, aprovechando el verano y el atractivo de la costa.

La conductora tenía previsto ponerse al frente de esta propuesta para Olga, pero la falta de autorización en el lugar elegido impidió avanzar con la realización. De esta manera, el proyecto quedó suspendido antes de poder concretarse y ahora deberán evaluar qué hacer con la iniciativa.

Mientras tanto, Laurita Fernández también recibió una propuesta para continuar vinculada al mundo del espectáculo desde otro lugar. Según trascendió, hay productores interesados en sumarla a una obra de teatro en Carlos Paz junto a Peter Alfonso, Paula Chaves, Rodrigo Noya y Pachu Peña. El espectáculo será dirigido por Diego Ramos y podría convertirse en una nueva oportunidad para la conductora tras la cancelación del programa de juegos.

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