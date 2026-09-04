León Gieco y Santaolalla se unen en "La Peña de Morfi" por una causa noble: la música como refugio

"La Peña de Morfi" es uno de los últimos refugios musicales de la televisión abierta, presentando nuevos artistas y dándole lugar a los ya consagrados. Además de la comida y el humor, en los mediodías de domingos argentinos la música es esencial, y por ello Carina Zampini y Diego Leuco tendrán dos invitados especiales y con un noble propósito. León Gieco y Gustavo Santaolalla estarán presentes con su música para recaudar fondos para La Casa de la Música, y llevarán grandes invitados, unidos por el mismo motivo.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, recargada "La Peña de Morfi" el domingo a beneficio para La Casa de la Música con León Gieco y Gustavo Santaolalla. Los confirmados, Rodrigo Tapari, Lázaro Caballero, Flor Paz, Los Tipitos, Ángela Leiva, Marcela Morelo, Dante Spinetta, Marilina Bertoldi, Valentino Merlo, Thiago PZK y Piti, de Las Pastillas del Abuelo. La jornada solidaria, que se emitirá el domingo 6 de septiembre a las 13:30 por Telefe, busca recaudar fondos de forma urgente para seguir con su tarea de crear un espacio habitacional comunitario destinado a albergar y contener a personas músicas en su tercera edad.

León Gieco y Gustavo Santaolalla no son dos invitados cualquiera. Son dos de las figuras más influyentes de la historia de la música latinoamericana, que derribaron las fronteras entre el rock, el folklore y la música popular, llevando la identidad sonora de Argentina y la región a los escenarios de todo el mundo.

Su alianza es histórica: Santaolalla fue el productor y socio creativo de los proyectos más ambiciosos de Gieco, incluyendo la monumental recopilación "De Ushuaia a La Quiaca" y "Pensar en nada". Juntos representan una filosofía idéntica: mirar hacia las raíces profundas de la tierra, pero proyectarlas con la fuerza y la actitud del rock contemporáneo.

El problema central que motivó esta edición especial es que La Casa de la Música necesita fondos de forma urgente para financiar las obras de adecuación edilicia de su sede física en Avellaneda. El proyecto solidario, impulsado por la Fundación Casa de la Música, busca crear un Espacio Habitacional-Activo inspirado en la histórica Casa del Teatro. Su misión es brindar refugio, vivienda comunitaria y contención a músicos y músicas de avanzada edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional o atraviesan emergencias económicas profundas.

El programa mantendrá sus clásicos segmentos de gastronomía a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte con el Turco Husaín en "Lo del Turco" . Una edición que promete emocionar y demostrar que la música, cuando se pone al servicio de una causa, puede transformar realidades.

También se pueden hacer donaciones a través de billeteras virtuales desde la página web de La casa de la música.