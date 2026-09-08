Luck Ra reaparecerá en un famoso reality en medio del escándalo con La Joaqui y Tiago PZK: los detalles

Luck Ra fue noticia este fin de semana tras su cruce público con La Joaqui que involucró a Tiago PZK. Todo comenzó con la referente de RKT deslizando que todas sus exparejas le fueron infiel alguna vez, lo que suscitó una respuesta inesperada en el cantante. A través de un descargo en redes sociales, el autor de "La morocha" no solo desmintió haberla engañado durante su relación, sino que expuso que ella comenzó una relación con "un ex gran amigo" suyo, desatando la polémica. Ahora, se supo que el cordobés tendrá su reaparición pública en un famoso reality.

Según La Pavada de Diario Crónica, en medio del escándalo con La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra, que siguen tirándose con todo, mal, la interna del trío no para, y va por capítulos. Habrá nuevos; esto no termina rápido. Algo de alivio para el cordobés Luck Ra al comenzar las clases de cocina. Y además, hoy en el episodio de "Popstars" estará Luck Ra de invitado, en que las 28 participantes van a tener que audicionar cantando temas versión cumbia.

Actualmente, 50 concursantes continúan en carrera en el programa que conduce Nico Vázquez y busca formar la próxima banda pop femenina. Este martes 8 de septiembre a las 21.30 horas, 28 chicas deberán afrontar una audición en cuartetos.

El desafío será interpretar reconocidas canciones del pop, pero llevándolas al ritmo de la cumbia. En ese sentido, el exjurado de "La Voz Argentina" recorrerá los ensayos y trabajará junto a las concursantes para ayudarlas a preparar sus versiones antes de presentarse ante el jurado estelar de Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García.

En cuanto al presente emocional de Luck Ra, atrás quedó el rumor de su romance con Tuli Acosta, cantante, bailarina y su mejor amiga. Ahora, los ojos se posaron sobre La Joaqui, quien no para de subir videos donde se la ve muy acaramelada con Tiago PZK.

Por otra parte, el artista se prepara para su participación en la nueva edición de "MasterChef Celebrity", que ya confirmó 21 participantes. No será la primera vez que pise las cocinas más famosas del país, ya que lo hizo en calidad de invitado cuando su por entonces pareja, La Joaqui, se desempeñaba como concursante en el certamen.