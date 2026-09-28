Mario Pergolini enfrenta a "MasterChef Celebrity" con figuras de lujo: los invitados esta semana en "Otro día perdido"

A pesar de que terminó "Gran Hermano: Generación Dorada", a partir de este lunes "Otro Día Perdido" deberá enfrentarse a un nuevo monstruo: "MasterChef Celebrity". Por ello, Mario Pergolini va con todo y prepara una lista de invitados para hacerle frente a los platos del reality culinario.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, mientras el conductor espera que Susana Giménez lo perdone por tantas maldades del pasado, también busca sumar figuras que le den peso a cada emisión. Para eso, le pidió a Pedro Rosemblat, hijo de Marcela Amado, histórica vestuarista de la estrella, que interceda en este particular pedido. La intención es acercar posiciones con la diva.

En cuanto a la agenda de esta semana, este martes "ODP" recibirá a Juanita Viale y Carla Calabrese, quien está a cargo del teatro Maipo. La presencia de ambas figuras promete una charla con distintos temas y una noche cargada de actualidad y espectáculo. Así, Pergolini vuelve a apostar por invitados reconocidos para sostener el interés de su audiencia.

La lista continuará el jueves con Ángel de Brito, una de las figuras más fuertes del mundo del espectáculo y la televisión, mientras que el viernes será el turno de Diego Reinhold. Con nombres de distintos ámbitos, el conductor arma una agenda variada para los próximos días. El nivel de entrevistados es supremo y "Otro Día Perdido" se prepara para una semana intensa frente a una nueva competencia en la pantalla.