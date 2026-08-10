Mario Pergolini prepara una semana imperdible en "Otro día perdido": quiénes serán sus invitados

Uno de los ciclos que mantiene su lugar entre las apuestas fuertes de El Trece es "Otro día perdido", con Mario Pergolini al frente. Con una propuesta que combina actualidad, humor, entrevistas y música, el programa vuelve a preparar una semana cargada de figuras. Esta vez, la agenda reúne nombres de distintos ámbitos y promete momentos especiales para los espectadores.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la semana comenzará con Damián Betular, quien además de conversar con Pergolini tendrá un momento musical vinculado a "Hairspray". Luego será el turno de Felipe Colombo, seguido por Edith Hermida y Carlos Sorín, tres invitados con recorridos muy diferentes que pasarán por el living del conductor.

La agenda continuará con una presencia que seguramente dará que hablar: Marta Fort. La empresaria y mediática compartirá una charla con Pergolini, mientras que también se sumarán Griselda Siciliani y Carlos Casella. De esta manera, el ciclo volverá a combinar figuras de la televisión, el espectáculo y la cultura para ofrecer entrevistas con distintos perfiles.

El cierre de la semana tendrá una propuesta particular con Benjamín Amadeo, quien protagonizará una entrevista cantada, uno de los segmentos especiales que prepara el programa. Además, participará como invitada Evelina Cabrera, referente vinculada al deporte y la inclusión. Así, "Otro día perdido" vuelve a apostar por una agenda amplia y con nombres para todos los gustos.