Mario Pergolini recibe figuras de lujo en "Otro día perdido": quiénes serán sus invitados

Mientras la grilla de programación de la tevé sufre algunos cambios con el estreno de las nuevas temporadas de "Es mi sueño" y "Popstars", otros ciclos se mantienen firmes y continúan creando ideas para atraer al público y mantener los puntos de rating. Así las cosas, ante una nueva semana, Mario Pergolini ya tiene definida la lista de famosos para recibir en "Otro día perdido".

Según información de La Pavada del Diario Crónica, el conductor tendrá una agenda variada durante los próximos días y volverá a apostar por invitados de diferentes ámbitos. Entre ellos estará Maru Botana, quien llega a la pantalla de El Trece después de confirmarse su incorporación como chef de "MasterChef Celebrity", donde compartirá jurado con Germán Martitegui y Damián Betular.

La semana también contará con la presencia de Brenda Gandini y Agustín Bernasconi, dos figuras vinculadas al mundo artístico que pasarán por el living para conversar con Pergolini. A ellos se sumará Adolfo Cambiaso, uno de los nombres más reconocidos del polo argentino. La combinación promete una serie de charlas con perfiles muy diferentes y temáticas para todos los gustos.

Para el cierre de la semana, el programa recibirá a las Trillizas de Oro, un clásico de la televisión argentina. El encuentro tendrá un condimento especial por tratarse de tres figuras que forman parte de la memoria de varias generaciones y que mantienen una fuerte presencia en los medios. Su visita le dará un cierre distinto a una semana cargada de invitados.

Por otra parte, Valentina Pergolini, hija de Mario, también tuvo una participación vinculada a la televisión. Después de formar parte de "Popstars", grabó algunas escenas para la tercera temporada de "En el barro", donde interpretó una secuencia ambientada en la cárcel. Según la información, su desempeño fue muy bueno. Mientras tanto, Mario continúa al frente de "Otro día perdido" y se prepara para atravesar una semana marcada por la competencia de la nueva programación.