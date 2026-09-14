Mario Pergolini redobla la apuesta en "Otro día perdido": los invitados de esta semana

En pleno conflicto por el prime time con Nicolás Repetto para la temporada de verano, Mario Pergolini sigue concentrado en mantener el rating de su programa, "Otro día perdido". En una semana movida, con muchos televidentes pendientes de la final de "Gran Hermano", el conductor se la juega por figuras de peso para sostener el interés de su audiencia.

De acuerdo con información de La Pavada del Diario Crónica: entre los nombres que pasarán por el ciclo durante los próximos días aparecen Jimena Monteverde, Matías Mayer y Alejo García Pintos. La reconocida cocinera será una de las visitas destacadas, mientras que Mayer llegará con una particular experiencia gastronómica: es dueño del restaurante Ancho, ubicado en Madrid. También se sumará García Pintos, actor de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro.

La lista continúa con Pamela David, Rafael Ferro y Elina Costantini, tres figuras con perfiles bien diferentes que aportarán nuevas conversaciones al programa. A ellos se agregan Chechu Bonelli y Diego Rullansky, completando una grilla de invitados variada para una semana en la que Pergolini necesita mantener firme la propuesta de "Otro día perdido". La apuesta apunta a generar contenidos y cruces que acompañen el desempeño del ciclo en una etapa de fuerte competencia televisiva.

En paralelo, el conductor también cuenta con un antecedente ligado al cine que le dejó buenos resultados económicos. Pergolini coprodujo junto a Diego Guebel la película "Plata quemada", dirigida por Marcelo Piñeyro y basada en la novela de Ricardo Piglia. Aquella producción terminó siendo un negocio rentable para ambos y forma parte de una faceta del conductor vinculada a la producción audiovisual. Ahora, con la mirada puesta en la televisión, vuelve a apostar por invitados de peso para fortalecer su programa.