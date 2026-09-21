Mario Pergolini sorprende con sus invitados en "Otro día perdido": quiénes lo visitarán esta semana

Después del final de "Gran Hermano: Generación Dorada", una de las grandes propuestas de la televisión es "Otro Día Perdido", el programa de Mario Pergolini que combina actualidad y humor. Para mantener al público pegado a la pantalla de El Trece, el conductor prepara una semana cargada de grandes invitados.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, esta semana tendrá un gran mano a mano con Fito Páez y Pedro Rosemblat. La presencia del periodista genera expectativa justo cuando circulan versiones sobre su casamiento con Lali Espósito. El encuentro promete una charla con varios temas sobre la mesa.

Entre los invitados también aparecen Nicole Neumann, Verónica Cangemi, Mora Bianchi, conocida por su trabajo en "Margarita", y Leticia Siciliani. A la lista se suma el abogado espacial Juan Cruz González, mientras que Soy Towe llegará con su propuesta de stand up para aportar el costado humorístico al ciclo.

Pese a algunas versiones sobre el futuro del programa, "Otro Día Perdido" tendría continuidad durante 2027 en El Trece. La idea contempla mantener al mismo equipo y continuar con Rada y Evelyn Botto como parte del ciclo. De esta manera, Pergolini prepara una nueva etapa con más invitados y figuras de distintos ámbitos.