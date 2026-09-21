Menú
Crónica en vivo

LA PAVADA

Mario Pergolini sorprende con sus invitados en "Otro día perdido": quiénes lo visitarán esta semana

Según La Pavada del Diario Crónica, el ciclo de El Trece prepara charlas especiales y distintas propuestas para sus espectadores. Leé los detalles, en la nota.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Después del final de "Gran Hermano: Generación Dorada", una de las grandes propuestas de la televisión es "Otro Día Perdido", el programa de Mario Pergolini que combina actualidad y humor. Para mantener al público pegado a la pantalla de El Trece, el conductor prepara una semana cargada de grandes invitados.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, esta semana tendrá un gran mano a mano con Fito Páez y Pedro Rosemblat. La presencia del periodista genera expectativa justo cuando circulan versiones sobre su casamiento con Lali Espósito. El encuentro promete una charla con varios temas sobre la mesa.

Entre los invitados también aparecen Nicole Neumann, Verónica Cangemi, Mora Bianchi, conocida por su trabajo en "Margarita", y Leticia Siciliani. A la lista se suma el abogado espacial Juan Cruz González, mientras que Soy Towe llegará con su propuesta de stand up para aportar el costado humorístico al ciclo.

Pese a algunas versiones sobre el futuro del programa, "Otro Día Perdido" tendría continuidad durante 2027 en El Trece. La idea contempla mantener al mismo equipo y continuar con Rada y Evelyn Botto como parte del ciclo. De esta manera, Pergolini prepara una nueva etapa con más invitados y figuras de distintos ámbitos.

Esta nota habla de:
1
Cómo está Mirtha Legrand tras pasar el fin de semana internada: el nuevo parte médico
NOVEDADES

Cómo está Mirtha Legrand tras pasar el fin de semana internada: el nuevo parte médico

2
Natalia Pastorutti confirmó su separación después de 30 años: la decisión que tomó por "Es mi sueño"
LA PAVADA

Natalia Pastorutti confirmó su separación después de 30 años: la decisión que tomó por "Es mi sueño"

3
"PH: Podemos Hablar": Sol Abraham reveló cómo reaccionó su hija al enterarse de que su papá era gay
FARÁNDULA

"PH: Podemos Hablar": Sol Abraham reveló cómo reaccionó su hija al enterarse de que su papá era gay

4
Murió la madre de Román El Original y él la despidió con un fuerte mensaje: "De adolescente se enteró de que iba a ser mamá y luchó para tenerme..."
POR LA RED

Murió la madre de Román El Original y él la despidió con un fuerte mensaje: "De adolescente se enteró de que iba a ser mamá y luchó para tenerme..."

5
Guillermo Pfening y Martín Menem protagonizaron un fuerte cruce por las pensiones por discapacidad: "Es muy difícil..."
FARÁNDULA

Guillermo Pfening y Martín Menem protagonizaron un fuerte cruce por las pensiones por discapacidad: "Es muy difícil..."