Mario Pergolini tiene todo listo para una nueva semana de "Otro día perdido": la lista de invitados

Mientras Telefe se prepara para la final de "Gran Hermano: Generación Dorada" y ultima detalles para comenzar las grabaciones de "MasterChef Celebrity", El Trece continúa apostando por el ciclo que lidera Mario Pergolini. En este contexto, se conoció la lista de invitados que visitarán "Otro día perdido" durante esta semana.

Información de La Pavada del Diario Crónica, el programa va a atravesar una particular pelea por el rating, ya que "Otro día perdido" y "MasterChef Celebrity" tienen un punto en común: ambos cuentan con producción de Boxfish. Mientras el reality culinario prepara su desembarco, el ciclo de Pergolini continuará en pantalla hasta fin de año, con una agenda cargada de figuras.

Este lunes, el conductor recibirá a Carlos Portaluppi y al doctor López Rosetti, quienes llegarán al living para compartir una charla. La combinación de perfiles promete una emisión variada, con espacio tanto para el espectáculo como para temas vinculados a la salud y la actualidad.

El martes será el turno de Noelia Marzol y Ligia Piro, dos artistas con recorridos diferentes que se sumarán a la propuesta del ciclo. En tanto, el miércoles llegarán Marina Calabró y Romina Ricci, dos nombres reconocidos del ambiente que tendrán su propio encuentro con el conductor.

La semana continuará el jueves con Ludovico Di Santo, mientras que el viernes Laura Esquivel será una de las invitadas para cerrar la agenda. Además, la última emisión de la semana contará con un stand up, un recurso que el programa incorpora para darle un tono diferente al cierre. Así, "Otro día perdido" mantiene su apuesta por una agenda diversa mientras la televisión ajusta su programación para los próximos meses.