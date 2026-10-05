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Mario Pergolini va por todo en "Otro día perdido": quiénes serán los invitados de esta semana

Según La Pavada del Diario Crónica, el conductor prepara una agenda con reconocidos artistas y personalidades para fortalecer su lugar en la pantalla de El Trece frente a "MasterChef Celebrity". Leé los detalles en la nota.

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A pesar de que Telefe se juega todo con "MasterChef Celebrity", El Trece no baja los brazos con "Otro día perdido". Mario Pergolini apuesta por grandes figuras para su living y consigue puntos de rating que lo dejan como lo segundo más visto del canal. En este contexto, el conductor redobla la apuesta con una gran lista de invitados para esta semana.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, recargado "ODP" ante el éxito de su misma productora, de Diego Guebel, "MCC", Mario Pergolini tendrá varias visitas importantes. La agenda del ciclo suma nombres reconocidos de distintos ámbitos y promete varias charlas para seguir atrayendo a la audiencia.

Esta noche será el turno de Agustín Canapino, mientras que mañana llegará el legendario Víctor Heredia junto a Eleonora Cassano. Los tres tendrán su lugar en el living de Pergolini, en una semana que busca mantener el buen rendimiento del programa y darle pelea a la competencia del prime time.

El cierre también tendrá dos nombres fuertes. El jueves se sabrá el horario de Nico Repetto con su programa "Clink Clank" en El Trece, mientras que el viernes llegará La Joaqui, en modo enamorada de Tiago y mostrando una faceta personal que despierta interés. A todos ellos se suman siempre los invitados sorpresa y "Rada mago", otro de los condimentos que el ciclo incorpora para cada emisión.

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