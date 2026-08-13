Marley grabó un piloto en Telefe con Momi Giardina y crece el misterio: ¿conflicto de intereses con Luzu?

Luego del grave conflicto que protagonizaron Florencia Peña con Nico Occhiato, dueño de Luzu TV, las cosas quedaron raras entre Marley y el empresario. Es que, tras dar de baja el programa que conducían Flor con Marley, si bien todo parece haber terminado en paz, el conflicto fue tapado debajo de la alfombra. Pero pocos días después de que Marley confirmara que no volvería a Luzu ya que Nico no quiso que Peña regrese, ahora el animador grabó un piloto con Momi Giardina para Telefe. ¿Habrá conflicto de intereses?

Según información de La Pavada de Diario Crónica, "Doble de riesgo" es el piloto que grabaron Marley con Momi Giardina y Nazareno Móttola en estudio con público. Antes de decidir, en Telefé quieren probar otro formato, y ahí verán cuál les gusta más para su pantalla.

Y no descartan que vuelva "Por el mundo", que Marley hacía con Telefe en coproducción con anunciantes . La participación de Momi Giardina despertó la atención, ya que ella es una de las figuras principales del programa de streaming "Nadie Dice Nada" en Luzu TV, conducido por Nicolás Occhiato.

El conductor, que durante el conflicto entre Peña y Occhiato intentó oficiar de mediador y mantuvo un perfil de apoyo incondicional a su amiga, ahora parece haber dado un giro en su carrera. Marley había sido tajante: "Sin Flor, no hay El show del verano". Sin embargo, la negativa de Occhiato a que Peña regresara a la plataforma terminó de sellar el destino del ciclo. Ahora, con este nuevo proyecto en Telefe, el animador explora otras posibilidades laborales que lo alejan definitivamente de Luzu.

La relación entre Marley y Nico Occhiato quedó en un terreno incierto. Si bien el dueño de Luzu le habría ofrecido al conductor la posibilidad de regresar a la plataforma sin Florencia, Marley no aceptó y ahora se embarca en un proyecto que, casualmente, lo une a una figura muy cercana a Occhiato.

El piloto "Doble de riesgo" se enmarca en la búsqueda de Telefe de nuevos formatos para su pantalla, y la participación de Marley y Momi Giardina genera expectativas. Mientras tanto, el conflicto con Luzu parece haber quedado atrás, al menos para el conductor, que ya tiene la mira puesta en su regreso a la televisión.