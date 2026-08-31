Maru Botana llega a "MasterChef Celebrity" en reemplazo de Donato de Santis: los detalles

En medio de los preparativos para el comienzo de las grabaciones de "MasterChef Celebrity", de a poco se confirman nuevos detalles de lo que será la nueva edición del reality culinario. Así como trascendieron los nombres de varios de los famosos que se animarán a las cocinas, ahora se supo que Maru Botana se suma al programa de Telefe para ocupar el lugar que dejó Donato de Santis. De esta manera, la señal termina de darle forma a uno de sus grandes estrenos.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la nueva edición tendrá a Maru Botana como la tercera chef del certamen, junto a Germán Martitegui y Damián Betular. La incorporación de la reconocida cocinera marca un cambio importante en el jurado, luego de la salida de Donato. Además, Karina Mazzocco será una de las participantes que buscará sorprender frente a las hornallas y deberá demostrar sus habilidades culinarias.

Las grabaciones comenzarán en aproximadamente 15 días, cuando el equipo de Telefe inicie las clases de cocina y los famosos se preparen para afrontar los primeros desafíos. Entre los confirmados aparecen Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani, Juli Poggio, China Ansa, Pablo Giralt, Grego Rossello, Marta Fort y Gimena Accardi, aunque la lista todavía no está completa y quedan nombres por anunciar.

Mientras la producción termina de cerrar el elenco, Telefe también avanza con la presentación oficial del proyecto. Este martes se realizará un evento para anunciantes en Martínez, donde estarán presentes Wanda Nara y Vero Lozano, junto a los tres chefs. Allí podrán conocerse más detalles de una temporada que también convivirá con "MasterChef Kids", conducido por Vero, y que ya genera expectativa antes de llegar a la pantalla.

Con Maru Botana confirmada, "MasterChef Celebrity" suma una figura conocida por el público y completa un jurado que combina experiencia, personalidad y estilos diferentes. Mientras Martitegui y Betular continuarán al frente de la evaluación, la nueva chef ocupará el lugar que dejó Donato de Santis. La producción todavía trabaja en los nombres que faltan para completar los 24 participantes de una edición que promete mucha competencia y entretenimiento.