"MasterChef Celebrity" tiene todo listo para comenzar las grabaciones: cuándo inician

En las últimas horas, "MasterChef Celebrity" quedó en el centro de la escena por la salida repentina de L-Gante y su reemplazo por Mike Amigorena. El cantante dejó la competencia antes del comienzo de las grabaciones y la producción resolvió sumar al actor para ocupar su lugar. A pesar de los cambios de último momento, los participantes ya se están preparando con clases culinarias porque en breve se estrenará la nueva edición del ciclo de Telefe. En este contexto, trascendió la fecha en la que comenzarán las grabaciones de la competencia y todo quedó listo para dar inicio a una nueva etapa del reality.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, "MC Celebrity" inicia las grabaciones este jueves 17 de septiembre, con Wanda Nara al frente, los tres chefs que integrarán el jurado y los 24 famosos que formarán parte de esta edición. De esta manera, el programa entra formalmente en su etapa de producción y los participantes comenzarán a enfrentarse a las distintas instancias que propone el certamen gastronómico. La salida de L-Gante modificó la lista original, pero la incorporación de Mike Amigorena permitió mantener el número previsto de concursantes para esta temporada.

Entre los famosos que participarán aparecen Karina Mazzocco, Martín "Campi" Campilongo, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Negra Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel y Juli Poggio. También serán parte Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero y Pablo Giralt. La lista se completa con Pablo Migliore, Pachu Peña, Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Con el comienzo de las grabaciones, "MasterChef Celebrity" empieza a tomar forma de cara a su regreso a la pantalla de Telefe. Wanda Nara volverá a ocupar el rol de conductora y estará acompañada por un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien tomó el lugar que dejó Donato de Santis. Mientras avanza la producción, también crece la expectativa por conocer cómo será la dinámica de esta nueva edición y qué figuras lograrán destacarse frente a las cocinas.