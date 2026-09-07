"MasterChef Celebrity" ya tiene fecha tentativa de estreno en Telefe: cuándo iniciaría

A pocos días de la gran final de "Gran Hermano: Generación Dorada", Telefe ultima detalles para lo que será el estreno de una nueva edición de "MasterChef Celebrity". Mientras se confirman a los participantes que se animarán a las cocinas más famosas, también comienza a tomar forma la programación que ocupará la pantalla durante las próximas semanas. En ese contexto, ya se conoce la fecha tentativa en la que podría comenzar la competencia gastronómica conducida por Wanda Nara.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la fecha de salida tentativa de "MasterChef Celebrity" es el lunes 21 o el 28 de septiembre. De esta manera, el reality ocuparía un lugar central en la grilla de Telefe luego de la definición de "Gran Hermano". La producción trabaja con esas dos posibilidades mientras avanza con los preparativos para poner en marcha una nueva edición del certamen.

En paralelo, este jueves y viernes se realizará el pack day de los participantes y las fotos oficiales de quienes formarán parte de la competencia. Entre los 24 famosos convocados aparecen Karina Mazzocco, Marta Fort, Juli Poggio, Grego Rossello, Lizy Tagliani, Negra Vernaci, Edith Hermida, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore y Rocío Robles. La lista también incluye a Julieta Nair Calvo, China Ansa, Pablo Giralt, L-Gante, Luck Ra y Diego Ramos.

Así, el regreso de "MasterChef Celebrity" empieza a tomar forma con una fecha que todavía puede definirse entre dos alternativas y un elenco que reúne figuras de la televisión, la música, el deporte y las redes sociales. Wanda Nara volverá a ponerse al frente del reality, mientras Germán Martitegui y Damián Betular continuarán en el jurado junto a Maru Botana, quien ocupará el lugar que dejó Donato de Santis. Con los preparativos en marcha, Telefe se prepara para darle paso a una de sus grandes apuestas para el último tramo del año.