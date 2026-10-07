"MasterChef Junior" tiene una estricta condición para sus grabaciones: los detalles

Telefe ultima detalles para el estreno de "MasterChef Junior", la edición con niños del reality culinario. Después de conocerse la fecha de estreno del ciclo, también se supo cómo son las jornadas de grabación y cuál es la particular condición que debe respetar la producción. Los 12 chicos elegidos para la competencia tienen una condición especial que modifica el ritmo habitual de trabajo frente a las cámaras.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, el viernes sale al aire el primer programa de "MasterChef Junior", con los 12 chicos elegidos por casting y el jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas. Para cuidar a los menores, las grabaciones se realizan en jornadas de un máximo de cuatro horas, tal como establece la normativa para este tipo de producciones.

La medida implica una organización diferente para el equipo de Telefe, que debe adaptar los tiempos de filmación al ritmo de los pequeños participantes. En una competencia gastronómica, donde cada desafío requiere preparación, cocina, degustación y devolución del jurado, la producción tiene que distribuir cada instancia dentro de ese límite. Así, el programa mantiene la dinámica del formato sin extender la jornada de los chicos.

Con Verónica Lozano en la conducción, además, las primeras grabaciones se desarrollaron en un clima afable. La conductora quedó al frente de esta nueva propuesta mientras los pequeños se enfrentan por primera vez al desafío de cocinar frente a las cámaras. Por su parte, Germán Martitegui "la rompió" durante las filmaciones.