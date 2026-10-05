"MasterChef Junior" ya tiene fecha de estreno en Telefe: cuándo arranca

Una de las principales novedades de Telefe después del estreno de "MasterChef Celebrity" es la edición "Kids" del reality culinario. Luego de que trascendiera que ya comenzaron las grabaciones del ciclo, se supo cuándo saldrá al aire y qué lugar ocupará dentro de la programación del canal. La propuesta tendrá a Verónica Lozano como conductora y contará con un grupo de chicos que buscará demostrar todo su talento en la cocina.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, mientras el sábado se grabó "MChef Kids" con Vero Lozano, el ciclo ya tiene fecha confirmada para su llegada a la pantalla. La edición infantil se podrá ver desde el viernes 16 de octubre, por lo que Telefe apuesta nuevamente al formato que ya conquistó a la audiencia en su versión con famosos. Así, los pequeños cocineros tendrán su propio espacio dentro de la grilla.

Por su parte, Telefe se encolumna detrás del partido-despedida de Lionel Messi frente a Benín, que se disputará mañana en el estadio Monumental. Desde lo técnico hasta lo artístico, el canal prepara una transmisión especial que modificará la programación habitual y tendrá distintos espacios en vivo desde la cancha de River.

La cobertura contará con Georgina Barbarossa, los noticieros con Adrián Puente y Rodolfo Barili, además de Verónica Lozano, el Turco Husain, Maxi López y Sofi Martínez. La jornada tendrá una programación especial y el horario del partido será clave para definir qué ocurre con "MasterChef Celebrity". Mientras tanto, "MasterChef Kids" ya tiene su lugar asegurado para comenzar una nueva etapa del reality culinario.