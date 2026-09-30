"MasterChef Juniors" tiene jurado confirmado: quiénes evaluarán a los pequeños

Este lunes estrenó la nueva temporada de "MasterChef Celebrity", pero Telefe no para y ultima detalles para el debut de la edición "Kids" del ciclo culinario. En este contexto, se confirmó cómo quedará compuesto el jurado que evaluará a los pequeños. La producción ya avanza con los preparativos para una nueva apuesta que llevará el espíritu del formato a los más chicos.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, tras el estreno de "MasterChef Celebrity" con Wanda Nara y un jurado que tuvo una gran recepción, empiezan el sábado las grabaciones de "MasterChef Juniors", con Verónica Lozano al frente. Del casting, que reunió a chicos y chicas de entre 8 y 13 años, quedaron seleccionados 12 participantes que serán parte de esta nueva etapa.

El ciclo tendrá su espacio en la pantalla de Telefe los viernes, aunque las grabaciones se realizarán los sábados, día libre de las cocinas donde se desarrolla la edición de adultos. De esta manera, la producción podrá avanzar con el formato infantil sin interferir con las jornadas destinadas a "MasterChef Celebrity", que acaba de comenzar su recorrido en el canal.

Finalmente, el jurado que tendrá la tarea de evaluar a los pequeños quedó conformado por Ian Lucas, Germán Martitegui y Maru Botana. Los tres especialistas serán los encargados de acompañar a los participantes y poner sus conocimientos al servicio de la competencia. Con Verónica Lozano en la conducción, Telefe ya tiene en marcha una nueva versión del reality culinario.