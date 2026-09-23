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"MasterChef Kids" con Vero Lozano ya tendría lugar en la grilla de Telefe: qué día saldrá al aire

Según La Pavada del Diario Crónica, el reality culinario infantil ya tendría definido su espacio dentro de la programación del canal. Leé los detalles, en la nota.

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En la cuenta regresiva para el estreno de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity", la producción de Telefe también prepara la edición "Kids" del reality culinario. Así, tras el final de "Gran Hermano: Generación Dorada" y el estreno del nuevo ciclo, la competencia de niños ya tendría su lugar en la grilla de programación.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, luego del evento realizado por el canal de las pelotas, quedaron más detalles sobre cómo se organizará la pantalla en los próximos meses. "MasterChef Celebrity" llegará al prime time el lunes 28 de septiembre con Wanda Nara, el jurado y los 24 participantes que formarán parte de esta nueva temporada. La apuesta del canal apunta a renovar su programación con una propuesta que combina figuras conocidas, cocina y entretenimiento.

En cuanto a "MasterChef Kids", la conducción estará a cargo de Vero Lozano, quien se pondrá al frente de una versión pensada especialmente para los más chicos. Según trascendió, los "peques" que fueron seleccionados para participar tendrían su espacio los viernes. De esta manera, el formato buscará ocupar un lugar propio dentro de la semana y ampliar la presencia de la franquicia culinaria en la pantalla de Telefe.

Pero la grilla del canal también empieza a proyectarse hacia 2027 con otros regresos. Para ese año están previstos "Minuto para ganar", nuevamente con Marley y Momi Giardina, mientras que en marzo volverá Santiago del Moro para ponerse al frente de "Got Talent". Así, Telefe ya delinea sus próximas apuestas mientras prepara el desembarco de "MasterChef Celebrity" y define el lugar de su versión infantil.

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