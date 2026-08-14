Maxi López y su familia se instalan en Nordelta: la mudanza definitiva a su mega mansión

Maxi López tuvo muchas aventuras desde que se retiró del fútbol y se dedicó al mundo empresarial y mediático en los últimos años. Con su regreso a la Argentina para participar de "MasterChef Celebrity", el exfutbolista cimentó un piso para seguir haciendo carrera en su tierra natal, y ahora llegó el momento para que Daniela Christiansson, que acompañó a su esposo con un compromiso real por su amor, junto a sus hijos, se instalen en una mansión en Nordelta, con la sueca con trabajo de la mano de Wanda Nara.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, tras pasar las vacaciones en Suiza, Maxi López llega el 18 al país junto a su familia, Daniela y sus dos hijos con ella, Lando y Elle. El ex futbolista se instalará en su megamansión en Nordelta y se sumará a "Andá pa' allá", en tanto Daniela estaría un tiempo como parte de "MasterChef Celebrity". Habrá que ver si todo OK. La elección de Nordelta no es casual: el exfutbolista eligió este exclusivo barrio cerrado para estar cerca de sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, que residen en Buenos Aires.

La decisión de Daniela de rechazar la agencia World Marketing Models, que Maxi lanzó junto a Wanda Nara, generó todo tipo de especulaciones. La modelo prefirió mantener distancia del proyecto familiar y construir su carrera por fuera de la órbita de la empresaria, sumándose a Multitalent, la misma agencia que representa a la China Suárez, Valentina Cervantes y Marcos Ginocchio. Este movimiento profesional confirma que la sueca ya tiene asegurado su futuro laboral en el país.

Además, según lo que informó Yanina Latorre, Daniela Christiansson estaría en la lista de posibles participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde se vería cara a cara con Wanda Nara. La presencia de Daniela en el reality generaría un fuerte impacto mediático, ya que compartiría pantalla con la exesposa de su actual marido. Con la mudanza definitiva y los nuevos proyectos laborales, la familia de Maxi López se prepara para una nueva vida en Argentina.