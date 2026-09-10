Mirtha Legrand continúa internada: la decisión que tomó su entorno sobre los programas y el misterio que rodea su salud

La salud de Mirtha Legrand sigue causando preocupación en su entorno y en toda la farándula argentina. La diva, que tiene 99 años y planea festejar sus 100 en febrero de 2027 con una gran celebración, se encuentra enferma y desde hace unos días está internada, por lo que su entorno tomó una fuerte decisión sobre sus próximos días y programas.

Por prescripción médica, la diva Mirtha Legrand, quien sigue en el Mater Dei mejorando, quiere que se recupere bien de la bronquitis antes de volver a su actividad normal. Es así que este viernes Juana Viale va a grabar mañana los dos programas "La noche de Mirtha" con Luis Machín, Gladys La Bomba Tucumán, Hernán Lacunza y Osvaldo Bazán. Y en "Almorzando con JV", Malena Solda, Alberto Ajaka, El Flaco Pailos y el Tucu López.

Juanita va a competir el sábado con "PH", Andy Kusnetzoff, que tendrá en el punto de encuentro a Fernán Mirás, Pamela David, Analía Franchín, Pablo Migliore y la ex "GH", Tamara Paganini. El último sábado de "PH" fue el más bajo con 7,7 pts de promedio y Juanita (reemplazo), 3,5 puntos. Estaban cerrando invitados.

Cabe recordar que Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes 7 de septiembre de 2026 debido a un cuadro respiratorio bronquial. A sus 99 años, la diva de la televisión argentina fue hospitalizada de manera preventiva para realizarle estudios de control y garantizar que su cuadro de bronquitis no se agrave. El entorno de la conductora y las autoridades médicas transmitieron total tranquilidad sobre su estado general.

El parte emitido el miércoles 9 de septiembre indica que la conductora "evoluciona favorablemente y sin complicaciones" de su cuadro respiratorio. Permanece alojada en una habitación común (no en terapia intensiva) y está permanentemente acompañada por su familia. Incluso trascendió que se encuentra de buen ánimo y estuvo tomando el té con amigas en el sanatorio. Si no surgen imprevistos, el Sanatorio Mater Dei emitirá su siguiente parte médico oficial el jueves 10 de septiembre.

La afección comenzó la semana pasada, cuando un fuerte cuadro gripal le impidió asistir a las grabaciones de "La noche de Mirtha", obligándola a guardar reposo y a ser reemplazada por su nieta, Juana Viale, en la emisión del sábado.

Debido a que la tos le generaba mucho cansancio y por recomendación de sus médicos, se decidió su internación clínica para un mejor seguimiento. Mientras tanto, sus fans esperan ansiosos que la diva de los almuerzos vuelva pronto a la pantalla chica para seguir deleitando a todos con su estilo único e irrepetible.