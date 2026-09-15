Natalia Pastorutti confirmó su separación después de 30 años: la decisión que tomó por "Es mi sueño"

En medio de un gran presente laboral por su participación en "Es mi sueño", el ciclo de Guido Kaczka, circularon versiones sobre la posible separación de Natalia Pastorutti de Andrés Manini. Después de algunos días de especulaciones, la cantante confirmó la ruptura y así puso punto final a una relación que comenzó durante su adolescencia en Arequito.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Natalia confirmó su separación de Andrés Manini luego de 30 años de matrimonio y dos hijos. Si bien todavía no existe un acuerdo en lo económico, la cantante no descuida su trabajo en el reality de canto de El Trece.

De acuerdo con lo que se pudo saber, la hermana de Soledad Pastorutti viajará desde Arequito el jueves y, según cuentan, se muestra superprofesional, bien predispuesta y siempre con una sonrisa frente a las cámaras. En el certamen todavía tiene ocho soñadores y deberá atravesar distintas instancias para quedarse primero con cuatro y luego con dos.

El vínculo entre Natalia y Manini comenzó cuando ambos eran muy jóvenes, en su Arequito natal. Él, además de ser el padre de sus hijos, se dedica al ámbito del comercio y suele viajar mucho por el país. La organización de la vida familiar siempre ocupó un lugar importante para la cantante, que en una entrevista con la cronista de "LAM" contó cómo acomodaba sus compromisos para poder estar cerca de Pascual y Salvador.

"Le pido a la producción grabar un día o un día y medio y volver", explicó en aquella oportunidad, dejando en claro que su prioridad también pasa por acompañar a sus hijos.

En ese momento, Natalia también había contado que la familia se organizaba con ayuda de una mujer que acompaña a los chicos y de sus propios padres. La cantante procuraba regresar a Arequito después de las grabaciones para compartir las noches en casa, mientras Manini cumplía con sus obligaciones laborales y sus viajes.

Ahora, con la separación confirmada, ese esquema familiar entra en una nueva etapa. Sin embargo, en lo profesional Natalia mantiene el foco puesto en "Es mi sueño", donde continúa acompañando a los participantes y avanzando en una competencia que todavía tiene varias instancias por delante.