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Nicki Nicole prepara su debut actoral en una exitosa serie: los detalles

Según La Pavada del Diario Crónica, la cantante rosarina se prepara para dar sus primeros pasos frente a las cámaras con un nuevo desafío. Leé los detalles, en la nota.

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En un gran momento laboral por su participación en "Popstars", Nicki Nicole prepara un nuevo desafío en su carrera. De acuerdo a lo que trascendió, la cantante rosarina se suma al elenco de una exitosa serie y tendrá su debut actoral. Así, mientras atraviesa una etapa de mucha exposición vinculada a la música, la artista también se anima a explorar una nueva faceta profesional.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, María Becerra terminó de grabar como protagonista de la tercera temporada de "En el barro", cuya labor fue impecable y dejó muy buenas impresiones. Ahora, la ficción ya prepara una nueva etapa, con cambios en la historia y varias incorporaciones para continuar con el proyecto.

La cuarta temporada arrancará la semana próxima en "La Quebrada" y contará con una participación especial de Nicki Nicole. De esta manera, la cantante rosarina llegará a una producción que ya cuenta con una importante repercusión y compartirá elenco con reconocidas figuras de la actuación. Será una experiencia diferente para la artista, que por primera vez se pondrá en la piel de un personaje.

Además de Nicki, continuarán Ana Garibaldi, Juana Molina, Carolina Ramírez, Erika Santi Riestra, Lorena Vega, Camila Peralta, Belén Blanco y Mariela Acosta. Con este nuevo desafío, la cantante amplía su recorrido profesional justo cuando atraviesa un momento de gran exposición por "Popstars". Su llegada a "En el barro" marcará así un nuevo capítulo y le permitirá probarse en un terreno distinto al de los escenarios.

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