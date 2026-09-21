Nico Vázquez podría dar un gran paso internacional con "Rocky": los detalles

Sin dudas, la obra teatral "Rocky", protagonizada por Nico Vázquez en calle Corrientes, es un éxito total. Además de que la temporada superó largamente los 100 mil espectadores en su primer año, la pieza artística fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El reconocimiento del espectáculo es tan grande que podría cruzar las fronteras y llegar a nuevos escenarios internacionales con el actor como protagonista. De esta manera, la producción argentina prepara un posible nuevo desafío fuera del país y busca llevar a otros públicos una propuesta que ya conquistó a los espectadores locales.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la productora de musicales número uno de España, que tiene control en cinco salas, se encuentra en negociaciones con Preludio y RGB para llevar "Rocky" a la Madre Patria. El interés está puesto especialmente en la versión argentina del espectáculo, que se diferencia de la propuesta de Broadway. La intención es conservar la identidad de esta adaptación y mantener parte del equipo artístico que le dio forma en Buenos Aires.

En ese sentido, los españoles se decidieron por la versión realizada por Masllorens y Del Pino, con Nico Vázquez como protagonista. El conductor de "Popstars" volvería a ponerse en la piel del personaje central para esta nueva etapa internacional, mientras que también existe la posibilidad de que varios de los actores y actrices que forman parte del elenco local acompañen el desembarco. De esta manera, la propuesta buscaría conservar buena parte del espíritu que convirtió a la obra en uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.

Por ahora, las conversaciones entre las productoras continúan y el proyecto todavía se encuentra en etapa de negociación. Sin embargo, el interés de una de las principales empresas de musicales de España marca la dimensión que alcanzó "Rocky" desde su llegada a calle Corrientes. El objetivo será trasladar a España una versión argentina que logró construir su propia identidad y que ahora busca conquistar a otro público.