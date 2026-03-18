Peter Lanzani y Verónica Llinás se sumergen en la dictadura de la mano de Santiago Mitre y Netflix: "La traición más íntima"

El aclamado director Santiago Mitre, creador de obras como "Argentina, 1985", "La patota", "El estudiante" y "La cordillera", se pone manos a la obra para dirigir un nuevo filme, con elenco estelar compuesto por Verónica Llinás, tras el éxito de la segunda temporada de "En el barro", y Peter Lanzani, y que se situará en la última dictadura cívico-militar, con producción de Netflix. La historia, basada en un hecho real, promete ser uno de los estrenos más fuertes del año y ya generó expectativa por la dupla protagónica y el prestigio del realizador detrás de cámara.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el director Santiago Mitre comienza a rodar su thriller político basado en la vida de Azucena Villaflor con Peter Lanzani y Verónica Llinás. Es coproducción de Unión de los Ríos, la francesa Maneki, y la plataforma. Ya estuvieron en preproducción, trabajando en los looks de esos años, vestuario, peinado y locaciones, con la precisión histórica que caracteriza al cineasta. El rodaje arranca en marzo en distintos puntos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

El anuncio oficial lo hizo Netflix el miércoles 28 de enero. "Se viene un thriller político que retrata la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que reclamaban por sus familiares detenidos, y que devino en una resistencia civil inédita en la historia argentina", adelantó la plataforma en redes sociales. Aunque hay poca información confirmada, se sabe que el filme girará en torno a la perversa figura de Alfredo Astiz, exmilitar y espía, uno de los represores más visibles de la ESMA durante el terrorismo de Estado.

"Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa", explicó Mitre en un comunicado. Peter Lanzani, que ya trabajó con el director en "Argentina, 1985", confesó que su personaje es uno de los más oscuros de su carrera y que le exige comprender mecanismos reales de manipulación sin caer en la caricatura. Verónica Llinás, por su parte, interpretará a una madre que busca a su hijo: "Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción".