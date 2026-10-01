"PH: Podemos Hablar" no saldrá al aire este sábado 3 de octubre: los motivos detrás de la decisión de Telefe

A dos meses del estreno de "PH: Podemos Hablar", Telefe tomó una contundente decisión. De acuerdo a lo que se pudo saber, el programa de Andy Kusnetzoff no saldrá al aire este sábado 3 de octubre no saldrá al aire. La modificación responde a un cambio especial en la grilla de la señal durante el fin de semana.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, este sábado, sin "PH", la Selección de Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso en el estadio Monumental. El partido ocupará un lugar central en la programación del canal de las pelotas y dejará afuera de la pantalla al ciclo de Kusnetzoff, que atraviesa así una interrupción apenas dos meses después de su regreso.

Pero la modificación no quedará solamente en el sábado. El martes 6 tampoco habrá "MasterChef Celebrity", ya que toda la programación de Telefe desde el alba se realizará desde la cancha de River. La señal prepara una cobertura especial alrededor de la Selección Argentina y del encuentro que tendrá lugar en el Monumental.

Ese día, Argentina enfrentará a Benín en lo que será la gran despedida de Lionel Messi, una jornada que contará además con la presencia de muchos famosos. De esta manera, Telefe reorganiza su grilla para darle prioridad al evento deportivo y deja en pausa dos de sus principales propuestas de entretenimiento. Por el momento, "PH: Podemos Hablar" tendrá que esperar para volver a encontrarse con su público.