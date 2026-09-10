"PH, Podemos Hablar" vuelve con una mesa explosiva: los invitados del sábado 12 de septiembre

El sábado por la noche en Telefe vuelve a tener su cita con "PH, Podemos Hablar". En una semana en la que todavía Mirtha sigue internada, y Juana Viale estará a cargo de sus programas, Andy Kusnetzoff vuelve a la carga con la sexta emisión de la temporada, que promete fuertes emociones y el clásico intercambio de confesiones que caracteriza al ciclo y sorprenderá aún más que en su anterior envío. Para esta edición, la mesa se compone de un mix de personalidades que abarcan la televisión, el espectáculo, el streaming y otros rubros.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, el sábado con "PH", Andy Kusnetzoff tendrá en el punto de encuentro a Fernán Mirás, Pamela David, Analía Franchín, Pablo Migliore y la ex "GH", Tamara Paganini. El último sábado de "PH" fue el más bajo con 7,7 pts de promedio y Juanita (reemplazo), 3,5 puntos . La sexta emisión de la temporada llega en un momento particular para el ciclo, que busca recuperar el terreno perdido en el rating tras la competencia con "La noche de Mirtha" y la ausencia temporal de su conductora titular .

La mesa de esta edición promete momentos de alto voltaje. Tamara Paganini, recién salida de "Gran Hermano Generación Dorada", llega con una historia de vida conmovedora que ya conmovió a la audiencia. Pamela David aporta su experiencia como conductora y su capacidad para las confesiones íntimas. Fernán Mirás, uno de los actores más respetados de su generación, sumará su mirada reflexiva. Analía Franchín, siempre polémica, y Pablo Migliore, exfutbolista y figura mediática, completan un panel que promete cruces y revelaciones .

El formato del programa se destaca por reunir a cinco invitados de ámbitos muy diferentes para encontrar puntos en común mediante dinámicas muy particulares. El "Punto de encuentro", también conocido como "Paso al frente", es el espacio donde Andy lanza consignas íntimas o emocionales y los invitados avanzan si se sienten identificados.

El "Ritual del fuego" es una sección muy emotiva donde los participantes escriben o verbalizan algo del pasado que desean soltar o dejar atrás . Y "La cena" es el momento de debate e intercambio directo alrededor de una mesa, donde se cruzan distintas posturas ideológicas y anécdotas divertidas. Con esta fórmula, "PH" se prepara para una nueva noche de emociones intensas y confesiones que quedarán en la memoria de los televidentes.