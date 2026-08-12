"Popstars" ya tiene fecha de estreno: Nico Vázquez llega a Telefe con el reality que busca la nueva banda pop

Cada vez falta menos para el estreno de "Popstars" en su regreso a Telefe, a 24 años de las temporadas que vieron nacer a Bandana y a Mambrú. En esta ocasión, con Nico Vázquez en la conducción y un jurado de lujo con Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García, que empezaron a grabar hace tiempo. En las últimas horas, trascendió el tan esperado día del debut. El reality musical, producido por RGB, Telefe y Disney+, marcará el regreso del formato que revolucionó la industria musical argentina a principios de los 2000.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, ya podemos confirmar que el estreno de "Popstars" sería el lunes 24, en la previa de "Gran Hermano Generación Dorada" (mientras finalizan), en lugar de "Pasapalabra". Con Nico Vázquez al frente, el reality irá saliendo desde distintas locaciones: un estudio de Munro, Arena Studios, y el primer capítulo desde el Parque Roca. Con el jurado Ángela Torres, Nicki Nicole y Carlos García. La elección de locaciones al aire libre para las primeras grabaciones busca darle un estilo fresco y dinámico al formato.

El reality musical, que puede verse en vivo por la pantalla de Telefe y en streaming a través de Disney+, mantiene abiertas sus convocatorias digitales. Las aspirantes deben completar el formulario en la web de Mi Telefe y subir un video cantando a capella . El jurado, integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y Carlos García (productor musical mexicano), promete ser implacable. En tanto, Sofi "La Reini" se ocupará de las redes sociales y el detrás de escena digital .

El regreso de "Popstars" a Telefe llega después de 25 años de su primera edición, que dio origen a Bandana y Mambrú. La nueva edición, conducida por Nico Vázquez, busca encontrar a la próxima gran banda pop femenina, y con un jurado de lujo, un conductor carismático y una producción de primer nivel, todo indica que "Popstars" llegó para quedarse y volver a hacer historia en la televisión argentina. La estrategia multiplataforma, producida por Telefe, Disney+ y RGB, suma a la influencer Sofía "La Reini" Gonet para liderar la interacción digital.