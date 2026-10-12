Quiénes son los invitados de Mario Pergolini para esta semana en "Otro día perdido"

Mientras Telefe sigue apostando por los realities, ahora con "MasterChef Celebrity" y su versión "Junior", desde la pantalla de El Trece apuestan fuerte por las entrevistas mano a mano. En este contexto, Mario Pergolini invita a figuras destacadas a "Otro día perdido" para lograr que el público se pegue a la pantalla y lo acompañe con el rating. Con una agenda variada y nombres de distintos ámbitos, el conductor prepara nuevas emisiones para mantener el interés de la audiencia.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, en modo cálido y consejero, Pergolini recibió a La Joaqui, quien marcó 5,3 puntos de rating y no dijo ni "mu" de sus amores. Mientras continúa con las grabaciones de "ODP", el conductor estará acompañado por Rada y Evelyn Botto, a quien ya se la ve espléndida. El ciclo combina charlas distendidas, humor y momentos personales para conocer otra faceta de sus invitados.

Esta semana llegará una lista variada de figuras: David Bisbal, Pamela David, Adrián Cillo, Luciana Aymar y Nora Bar, junto a Gastón Gaudio y Matías Bagnato. La presencia de personalidades vinculadas a la música, la televisión, el deporte y otras áreas promete darle un ritmo particular a la emisión. Así, Pergolini vuelve a apostar por las conversaciones con protagonistas reconocidos, con historias y experiencias diferentes para compartir en su living.

La agenda continuará el viernes con Juan Minujín y la Maga Caro. De esta manera, "Otro día perdido" mantendrá su apuesta por entrevistas a figuras de distintos mundos, sin dejar de lado el humor y la cercanía que caracterizan al formato. Mientras la competencia televisiva se concentra en los realities, El Trece busca sostener su lugar con una propuesta centrada en las historias personales y el intercambio directo con sus invitados.