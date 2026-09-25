Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

En competencia directa con "PH: Podemos Hablar" los sábados a la noche y con "La Peña de Morfi" los domingos al mediodía, la producción de El Trece busca apuestas fuertes para recibir en "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana". En otra semana que Juana Viale estará al frente de ambos ciclos por el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, se conocieron las figuras que visitarán las respectivas "mesazas".

Según La Pavada de Diario Crónica, en El Trece la orden general es esperar que Mirtha se restablezca en forma absoluta, y no presionar de ninguna manera su regreso. Van con el día a día de los partes médicos. Por contrato, va a seguir Juana Viale en "La Noche de Mirtha". Este sábado a las 21.30 recibe a Agustín "Rada" Aristarán, Cecilia Dopazo, CAE, Gabriel Machado. El domingo, Juana se sienta con Carlos Baute, Coco Sily, Ludovico Di Santo, Carolina Kopelioff y Sergio Gonal.

De esta manera, Juanita volverá a asumir la conducción de los dos clásicos de El Trece, donde le disputará el rating a los ciclos del canal de las tres pelotas. Esto será así mientras su abuela continúa internada en el sanatorio Mater Dei hasta recuperarse del todo, después de haber reingresado de urgencia el pasado viernes por una neumopatía.

En las últimas horas, se difundió el nuevo parte médico, que indica que La Chiqui "se encuentra muy bien de su cuadro recuperatorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología".

El sábado por la noche, además, Juana Viale volverá a medirse con Andy Kusnetzoff y "PH: Podemos Hablar", que se emite en el mismo horario. El ciclo de Telefe tendrá en su punto de encuentro a Sabrina Rojas, Miguel Ángel Solá, Sofi Martínez, Flavio Azzaro y Yanina Zilli, exparticipante de "Gran Hermano Generación Dorada".