Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

En competencia directa con "PH: Podemos Hablar" los sábados a la noche y con "La Peña de Morfi" los domingos al mediodía, la producción de El Trece busca apuestas fuertes para recibir en "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana". En otra semana que Juana Viale estará al frente de ambos ciclos por el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, se conocieron las figuras que visitarán las respectivas "mesazas".

Según La Pavada de Diario Crónica, con gran profesionalismo, Juanita Viale este sábado se sienta con Luis Novaresio, Carlos Melconian, Natasha Niebieskikwiat y Barbie Simons. Compite con el partido de Argentina-Burkina Faso. El domingo, Juana está con Gladys Florimonte, Juanchi Baleirón, Felipe Colombo, Cecilia De Bucourt y el musical de Los Pericos.

Los invitados de "La Noche de Mirtha" para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

De esta manera, Juanita volverá a asumir la conducción de los dos clásicos de El Trece, donde le disputará el rating a los ciclos del canal de las tres pelotas. Esto será así mientras su abuela continúa internada en el sanatorio Mater Dei hasta recuperarse del todo, después de haber reingresado de urgencia hace dos semanas por una neumopatía.

Los invitados de "Almorzando con Juana" para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

En las últimas horas, se difundió el nuevo parte médico, que indica que La Chiqui "se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa. Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico".

El sábado por la noche, no saldrá al aire Andy Kusnetzoff y "PH: Podemos Hablar", que sale habitualmente en el mismo horario que "La Noche de Mirtha". El ciclo de Telefe no se emitirá por el partido amistoso que disputará la Selección Argentina, el encuentro previo a la despedida de Lionel Messi, ambos transmitidos en el canal de las tres pelotas.



