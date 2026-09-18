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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Según La Pavada de Diario Crónica, la actriz estará al frente de su programa y el de su abuela este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, con figuras destacadas como invitadas. Leé los detalles, en la nota.

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En competencia directa con "PH: Podemos Hablar" los sábados a la noche y con  "La Peña de Morfi" los domingos al mediodía, la producción de El Trece busca apuestas fuertes para recibir en "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana". En otra semana que Juana Viale estará al frente de ambos ciclos por el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, se conocieron las figuras que visitarán las respectivas "mesazas".

Según La Pavada de Diario Crónica, el sábado en "La Noche de Mirtha", Juana Viale a cargo de la mesa: Martín Menem, Jésica Bossi, Guillermo Pfening, Juana Repetto y Álvaro Nacvia; el domingo vuelve Carina Zampini a "La Peña". Con Diego Leuco, reciben a Gonzalo Heredia, Karina la Princesita, Jorge Rojas, Bandana y los Midachi. En competencia, Juanita recibe a Leonor Benedetto, Jorge "Carna" Crivelli, Franco Massini, Rochi Hernández y  Valentín Galdón Ritvo

De esta manera, Juanita volverá a asumir la conducción de los dos clásicos de El Trece, donde le disputará el rating a los ciclos del canal del canal de las tres pelotas. 

El sábado por la noche, además, Juana Viale volverá a medirse con Andy Kusnetzoff y "PH: Podemos Hablar". El ciclo de Telefe tendrá en su punto de encuentro a Mauro Zárate, Nati Jota, Alejandro Awada y Solange Abraham, ganadora de "Gran Hermano Generación Dorada"

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