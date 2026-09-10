Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

En competencia directa con "PH: Podemos Hablar" los sábados a la noche y con "La Peña de Morfi" los domingos al mediodía, la producción de El Trece busca apuestas fuertes para recibir en "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana". En una semana atípica porque Juana Viale estará al frente de ambos ciclos por la internación de su abuela, Mirtha Legrand, se conocieron las figuras que visitarán las respectivas "mesazas".

Según información de La Pavada del Diario Crónica, por prescripción médica, "La Chiqui", quien continúa en el Mater Dei y evoluciona favorablemente, quiere recuperarse bien de la bronquitis antes de retomar su actividad habitual. Por ese motivo, Juana Viale grabará este viernes las dos emisiones que ocuparán la pantalla durante el fin de semana. Para "La Noche de Mirtha", la nieta de la diva recibirá a Luis Machín, Gladys "La Bomba" Tucumán, Ingrid Grudke, Hernán Lacunza y Osvaldo Bazán.

En tanto, para el domingo al mediodía, "Almorzando con Juana" contará con la presencia de Malena Solda, Alberto Ajaka, El Flaco Pailos y el Tucu López. De esta manera, Juanita asumirá por esta ocasión la conducción de los dos clásicos de El Trece, mientras su abuela permanece bajo atención médica y continúa con su recuperación. La particular situación también le dará un condimento especial al duelo de los programas durante el fin de semana.

El sábado por la noche, además, Juana Viale volverá a medirse con Andy Kusnetzoff y "PH: Podemos Hablar". El ciclo de Telefe tendrá en su punto de encuentro a Fernán Mirás, Pamela David, Analía Franchín, Pablo Migliore y Tamara Paganini, ex participante de "Gran Hermano". En la última emisión, "PH" marcó su promedio más bajo, con 7,7 puntos, mientras que Juana, en su reemplazo de Mirtha, alcanzó 3,5. Con los invitados ya definidos, ambos programas se preparan para una nueva pulseada por el rating.