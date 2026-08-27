Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand, quien se enfrentará por el rating con "PH (Podemos Hablar)", y Juana Viale, quien compite con "La Peña de Morfi" (Telefe), se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", "La Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

Según La Pavada de Diario Crónica, La Chiqui está espléndida y superactiva. Este sábado 29 de agosto a las 21.30 horas en su clásica mesaza Mirtha recibe a Alejandro Lerner, Marilú Marini, Marcelo De Bellis y Guadalupe Vázquez. Graban mañana en los estudios que alquila su nieto Nacho Viale. Cada vez le cuesta más competir con lo que presenta Telefe.

Y este domingo 30 de agosto a las 13.45 horas, "Almorzando con Juana Viale" tendrá de invitados a la cantante y música Hilda Lizarazu, la actriz Leticia Brédice, los actores Fabio Di Tomaso y Brian Buley, y el escritor e influencer Gonzalo "El Pela" Romero.