Rating: "Popstars" sufrió una fuerte caída y encendió las alarmas en Telefe

A pesar de que había muchas expectativas por el estreno de la nueva edición de "Popstars", la respuesta del público no sería la esperada por las autoridades de Telefe. Luego de que trascendiera que el canal analizaba cambiar el horario del reality de canto, el ciclo pasó a ocupar el prime time del domingo tras la final de "Gran Hermano: Generación Dorada". Sin embargo, el cambio tampoco benefició sus números: la competencia sufrió una fuerte baja en el rating y encendió todas las alertas en la señal.

Información de La Pavada del Diario Crónica, el domingo volvió a registrarse una baja audiencia general, con Telefe al frente con 3,9 puntos de promedio, seguido por El Trece con 3,4. América y Canal 9 quedaron en 0,9, mientras que Net TV marcó 0,5 y la TV Pública alcanzó 0,3. En ese contexto, "Popstars" consiguió 4,2 puntos, un número que quedó bajo la lupa.

En la misma jornada, algunos de los programas que compitieron por la atención del público consiguieron resultados similares. "Los Ingalls" marcó 3,4 puntos frente a los 2,2 de "El Chavo", mientras que "Cine Shampoo" alcanzó 4,3. Por su parte, "GPS" hizo 1,6, "Infama" llegó a 1,5 y "70.20. Hoy" registró 1,3. También quedaron en 1,0 "1976. Ecos de la memoria" e "Implacables". Los números muestran una jornada con mediciones parejas y una pelea abierta por cada punto.

Otro de los duelos del domingo fue el de "La Peña de Morfi" contra "Almorzando con Juana Viale". El ciclo de Telefe consiguió 3,7 puntos, mientras que el programa de El Trece alcanzó 2,6. En este escenario, el desempeño de "Popstars" vuelve a quedar bajo observación dentro del canal, sobre todo por las expectativas que generó el regreso del formato. Ahora, la producción y las autoridades de Telefe deberán definir si mantienen la estrategia prevista o si finalmente realizan modificaciones para intentar mejorar la respuesta de la audiencia.