Rocío Robles blanqueó su romance con Adrián Suar: el primer mensaje y las salidas discretas que derriten las redes

Rocío Robles es la pareja actual de Adrián Suar, con un blanqueo reciente que sacudió el ambiente del espectáculo. Mientras se muestra enamorada del productor, también celebró la noticia de la reconciliación de su novio y Araceli González tras mucho tiempo de distancia. Lo cierto es que ahora ya más tranquila, Rocío dio detalles de su romance con "El Chueco". Habló del primer contacto, las escapadas sigilosas y cómo lograron construir un vínculo sólido lejos de la exposición mediática.

Información de La Pavada de Diario Crónica. Rocío Robles se animó a contar cómo comenzó su romance con Adrián Suar después de semanas de especulaciones. La pareja mantuvo una relación discreta durante varios meses, con salidas nocturnas y encuentros en departamentos de amigos para evitar a los cronistas.

"Todo arrancó con un mensaje", confesó Rocío en una entrevista íntima. El primer contacto fue por redes sociales, un "¿cómo andás?" que derivó en una conversación interminable. Lo que empezó como una charla distendida se transformó rápido en una conexión genuina. "Ninguno de los dos buscaba algo serio", admitió ella, "pero el destino quiso otra cosa".

El blanqueo llegó después de varios meses de idas y vueltas. Rocío contó que al principio salían a lugares poco concurridos, cines del centro o restaurantes de barrio donde nadie los reconociera. "Nos cuidamos mucho porque sabíamos que cualquier foto se volvía viral", explicó. Pero la relación fue ganando peso y la necesidad de ocultarse se volvió insostenible.

Finalmente, decidieron blanquear el noviazgo en una cena con amigos íntimos. Desde entonces, Rocío apareció en varias funciones de teatro y eventos junto a Adrián. Ella, que trabaja en el mundo artístico pero lejos de la primera línea, confesó que al principio le costó manejar la presión. "Me miraban todo el tiempo, me señalaban. Pero él me dio seguridad", aseguró.

Un punto clave en esta historia fue la reacción de Rocío frente a la reconciliación de Adrián Suar con Araceli González. Madre de la hija del productor, Araceli mantuvo una relación distante con él durante años. Pero hace unas semanas, los tres compartieron una comida y limaron asperezas. "Celebro que Adrián y Araceli estén bien. Eso hace más fácil todo para todos, sobre todo para su hija", expresó Rocío.

Lejos de los celos o las tensiones clásicas, la pareja actual de "El Chueco" mostró una madurez que sorprendió hasta a los más escépticos. Ahora, con el romance blanqueado y las aguas familiares calmadas, Rocío y Adrián disfrutan de una etapa tranquila. Sin mensajes ocultos ni salidas a escondidas. Solo dos personas que se encontraron cuando menos lo buscaban.