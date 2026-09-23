Santiago del Moro dejará "Gran Hermano" por otro exitoso reality: los detalles

Previo a la final de "Gran Hermano: Generación Dorada" circularon rumores respecto a la continuidad de Santiago del Moro en Telefe y en el reality. Tras la consagración de Sol Abraham como campeona del programa y la confirmación de que en 2027 habrá una nueva edición, trascendió que el conductor estará al frente de otro exitoso ciclo. De esta manera, Del Moro ya tendría definido un nuevo desafío dentro de la señal y su próximo proyecto podría marcar un cambio en su agenda televisiva.

De acuerdo con la información de La Pavada del Diario Crónica: después del evento de ayer, Telefe prepara el estreno de "MasterChef Celebrity" para el próximo lunes en el prime time. El reality contará con Wanda Nara como conductora, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, además de los 24 participantes que competirán en esta nueva edición. El programa ocupará uno de los espacios centrales de la programación del canal durante los próximos meses.

Por otra parte, "MasterChef Kids" también forma parte de los planes de la señal. El formato tendrá a Verónica Lozano al frente y contará con los chicos seleccionados para participar de la competencia. Según la información, la propuesta iría los viernes, por lo que Telefe ya empieza a ordenar la grilla para los próximos meses. Mientras tanto, la atención también está puesta en los proyectos que llegarán durante 2027 y en el regreso de Del Moro a la pantalla.

En ese sentido, el próximo año aparecen dos nombres fuertes dentro de la programación: "Minuto para ganar", con Marley y Momi Giardina, y una nueva temporada de "Got Talent". Será en marzo cuando Santiago del Moro vuelva a ponerse al frente del exitoso reality de talentos, luego de su paso por "Gran Hermano". Así, mientras el formato de convivencia prepara una nueva edición para 2027, el conductor ya tiene otro desafío confirmado en Telefe y volverá a ocupar un lugar central en la pantalla del canal.