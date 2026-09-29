Soledad Silveyra continúa con su recuperación en casa: los cuidados que deberá tener

Después de más de 20 días internada por una fisura en su cadera, en las últimas horas Soledad Silveyra recibió el alta médica y regresó a su casa. Sin embargo, la recuperación no terminó y la actriz deberá continuar con distintos cuidados en su hogar.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, "Solita" recibió el alta para instalarse nuevamente en su piso de la calle Rodríguez Peña. Para esta nueva etapa, la intérprete cuenta con una cama ortopédica especial que tuvieron que colocar en su cuarto, con el objetivo de que pueda descansar y afrontar este período con las comodidades necesarias.

Además, Silveyra tendrá una cuidadora durante las 24 horas, una medida que permitirá acompañarla de manera permanente mientras avanza con su recuperación. El regreso a su casa marca un paso importante después de la internación, aunque todavía deberá mantener los cuidados indicados y tomarse el tiempo necesario para recuperarse de la lesión.

En medio de esta nueva etapa, Soledad se mantiene bien de ánimo y rodeada del afecto de su familia. Sus hijos, hermanos y nietos permanecen cerca de ella y la acompañan durante estos días. Así, la actriz comienza la recuperación desde su hogar, con asistencia permanente y el apoyo de sus seres queridos mientras continúa con el proceso para volver de a poco a su rutina.