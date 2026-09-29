Menú
Crónica en vivo

LA PAVADA

Soledad Silveyra continúa con su recuperación en casa: los cuidados que deberá tener

Según La Pavada del Diario Crónica, la actriz atraviesa una nueva etapa tras permanecer internada por una fisura en la cadera y deberá adaptar su rutina durante los próximos días. Leé los detalles, en la nota.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Después de más de 20 días internada por una fisura en su cadera, en las últimas horas Soledad Silveyra recibió el alta médica y regresó a su casa. Sin embargo, la recuperación no terminó y la actriz deberá continuar con distintos cuidados en su hogar.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, "Solita" recibió el alta para instalarse nuevamente en su piso de la calle Rodríguez Peña. Para esta nueva etapa, la intérprete cuenta con una cama ortopédica especial que tuvieron que colocar en su cuarto, con el objetivo de que pueda descansar y afrontar este período con las comodidades necesarias.

Además, Silveyra tendrá una cuidadora durante las 24 horas, una medida que permitirá acompañarla de manera permanente mientras avanza con su recuperación. El regreso a su casa marca un paso importante después de la internación, aunque todavía deberá mantener los cuidados indicados y tomarse el tiempo necesario para recuperarse de la lesión.

En medio de esta nueva etapa, Soledad se mantiene bien de ánimo y rodeada del afecto de su familia. Sus hijos, hermanos y nietos permanecen cerca de ella y la acompañan durante estos días. Así, la actriz comienza la recuperación desde su hogar, con asistencia permanente y el apoyo de sus seres queridos mientras continúa con el proceso para volver de a poco a su rutina.

Esta nota habla de:
    1
    Daniel Osvaldo fue trasladado de hospital y se conocieron nuevos detalles sobre su salud: "Está todo..."
    FARÁNDULA

    Daniel Osvaldo fue trasladado de hospital y se conocieron nuevos detalles sobre su salud: "Está todo..."

    2
    MasterChef Celebrity 2026: la lista completa y confirmada de los participantes, a días del estreno
    FARÁNDULA

    MasterChef Celebrity 2026: la lista completa y confirmada de los participantes, a días del estreno

    3
    Mario Pergolini enfrenta a "MasterChef Celebrity" con figuras de lujo: los invitados esta semana en "Otro día perdido"
    LA PAVADA

    Mario Pergolini enfrenta a "MasterChef Celebrity" con figuras de lujo: los invitados esta semana en "Otro día perdido"

    4
    El drama de Alejandro Fantino, lejos de la TV y con rumbo incierto: "No me llaman más de la tele..."
    FARÁNDULA

    El drama de Alejandro Fantino, lejos de la TV y con rumbo incierto: "No me llaman más de la tele..."

    5
    El cruce entre Melody Luz y Fio Giménez que terminó con una invitación a pelear: "Capaz algún día superes a..."
    POR LA RED

    El cruce entre Melody Luz y Fio Giménez que terminó con una invitación a pelear: "Capaz algún día superes a..."