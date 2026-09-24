Sorpresa en "Popstars": La Joaqui reemplazará a Ángela Torres en el jurado

"Popstars" avanza a paso firme hacia la conformación de la próxima banda pop femenina, achicando cada vez más el proceso de selección de las participantes. De hecho, en el programa de este jueves se conoció el nombre de la concursante que renunció al reality musical. En ese escenario, se supo que La Joaqui reemplazará a Ángela Torres en el jurado.

Según La Pavada de Diario Crónica, con la llegada de "MasterChef Celebrity", que irá en dos pantallas, stream y Telefe, el lunes próximo a las 22.15, hay confianza en fortalecer el rating. En la previa de "MCC" se mantiene "Popstars" que desde hoy tiene a La Joaqui como jurado, reemplazando a Ángela Torres. Nico Vázquez al frente del reality que cuenta, tras las etapas, con 26 participantes que van a audicionar con canciones de amor y desamor.

Telefe confía en que "Popstars" le dará un buen piso de rating a "MasterChef Celebrity", con La Joaqui de reemplazo de Ángela Torres.

Será la primera vez que un jurado sea suplantado, ya que, por el momento, hubo participaciones especiales de famosos. Entre ellos se cuentan a Miranda, Luck Ra, Bandana y los jurados y coaches de la edición de 2001 del formato musical.

Cabe recordar que La Joaqui, quien comenzó una relación con Tiago PZK, tuvo un breve paso por "La Voz Argentina". En ese momento, la artista acompañó a Luck Ra, quien por entonces era su novio, tanto en los ensayos como en el momento de dar devoluciones.

En cuanto a "MasterChef Celebrity", el reality culinario al frente de Wanda Nara tendrá su gran debut el lunes 28 de septiembre a las 22.15 horas por la pantalla de Telefe. El canal de las tres pelotas apuesta todas sus fichas al regreso del ciclo de cocina; por eso espera que "Popstars" le otorgue un piso estable de rating en su estreno.